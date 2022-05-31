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Общество31 мая 2022 10:09

В первый день лета в магазинах Белгорода не будут продаваться спиртные напитки

Ограничение на продажу алкоголя традиционно действует в Международный день защиты детей
Анастасия Лемешко
Традиционно 1 июня в Белгороде не будут торговать алкоголем.

Традиционно 1 июня в Белгороде не будут торговать алкоголем.

Фото: "КП" Архив

Администрация Белгорода напоминает, что в Международный день защиты детей, 1 июня, в областном центре будет действовать традиционный запрет на продажу спиртных напитков. Отмечается, что меры направлены на снижение злоупотребления алкоголем, пропаганду здорового образа жизни среди молодежи и поддержание правопорядка.

Аналогичные ограничения в регионе действовали и во время проведения «Последних звонков». Впрочем, и в другие дни в регионе можно купить алкоголь не в любое время суток. Постоянно действует запрет на торговлю спиртным с 22:00 до 10:00.