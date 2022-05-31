Телеграм-канал «Война с фейками» опроверг информацию об эвакуации 10-километровой зоны в Белгородской области

Авторы телеграм-канала «Война с фейками» сообщают об очередном информационном вбросе, призванном посеять панику. Они опубликовали фото поддельного документа, появившегося в сети Интернет якобы за подписью губернатора Белгородской области. В нем идет речь о принудительной эвакуации десятикилометровой зоны от границы с Украиной. Утверждается, что отказавшихся будто бы ждут штрафы.

Как отмечают авторы канала, развенчивающего фейки, документа с таким номенклатурным номером нет и быть не может. О подделке свидетельствует и использование курсивных начертаний, выделения текста полужирным с подчёркиванием, а также разговорных формулировок. Кроме того, бюджетное законодательство не позволяет направить на выплаты компенсации за потерю жилья средства, заложенные на реализацию таких госпрограмм как «Развитие здравоохранения Белгородской области» и «Развитие образования Белгородской области».