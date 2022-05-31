За сутки на белгородских дорогах пострадали три пешехода и пассажирка автобуса

30 мая в Белгородской области произошло четыре ДТП с пострадавшими. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

За сутки на дорогах Белгородской области произошло четыре ДТП. В них пострадали три пешехода и пассажирка автобуса.

Одна из аварий произошла в Старооскольском городском округе 30 мая около половины девятого утра. По предварительным данным, 79-летний водитель «Опеля» на проспекте Комсомольский сбил 54-летнюю женщину, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила травмы.

Еще два ДТП с участием пешеходов произошло в областном центре. По предварительным данным, в полдень 54-летний водитель «Мерседеса Бенц», двигаясь по проспекту Славы, при повороте на улицу Белгородского полка на зеленый сигнал дополнительной секции светофора не убедился в безопасности своего маневра и наехал на пенсионерку. Пострадавшая 70-летняя женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешенный сигнал светофора.

В 11 часов 30 минут еще одна авария произошла на Харьковской горе города Белгорода. По предварительным данным, 54-летний водитель «Лады Ларгус», двигаясь по улице Мокроусова, при повороте на Щорса на зеленый сигнал светофора не убедился в безопасности маневра и сбил 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешенный сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила травмы.

Четвертое ДТП случилось в городе Валуйки на улице Демьяна Бедного. По предварительным данным, 52-летний водитель автобуса «Ивеко», не выдержал дистанцию до ехавшей впереди «Газели» под управлением 62-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, при столкновении пострадала 73-летняя пассажирка автобуса.