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Общество31 мая 2022 7:10

Жителя Белгородской области подозревают в угрозах сотруднику дежурной части ФСБ

По версии следствия, мужчина дважды за день звонил с угрозами в управление
Анастасия Лемешко
Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: "КП" Архив

Инцидент произошел вечером 16 апреля этого года. По версии следствия, мужчина дважды звонил на телефонную линию Управления ФСБ России по Белгородской области и угрожал расправой сотруднику дежурной части в связи с исполнением им служебных обязанностей. Подозреваемого вскоре вычислили. Им оказался 35-летний белгородец.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.