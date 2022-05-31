Жителя Белгородской области подозревают в угрозах сотруднику дежурной части ФСБ

Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: "КП" Архив

Инцидент произошел вечером 16 апреля этого года. По версии следствия, мужчина дважды звонил на телефонную линию Управления ФСБ России по Белгородской области и угрожал расправой сотруднику дежурной части в связи с исполнением им служебных обязанностей. Подозреваемого вскоре вычислили. Им оказался 35-летний белгородец.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.