Губернатор Белгородской области возобновит встречи с местными жителями на улицах

Вячеслав Гладков на 31 мая запланировал встречу с местными жителями. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в социальной сети о том, что планирует возобновить встречи с местными жителями на улицах. Первая из них пройдет уже во вторник, 31 мая, в 17 часов возле Центра культурного развития в Шебекино. Глава региона отметил, что ждет всех, у кого есть вопросы.

- Постараемся вместе с помощниками и заместителями на них ответить. Все встречи в прошлом году были достаточно популярны, большое количество людей собирали, - отметил Вячеслав Гладков.

Глава региона в этом году также запустил новый формат общения с подписчиками в соцсетях. По будням он проводит прямую линию «10 вопросов губернатору».