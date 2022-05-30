Белгород принял эстафету экологического флешмоба

Завтра, 31 мая, работы продолжатся. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В экочеллендже участвуют все муниципальные районы и городские округа Белгородской области. В рамках акции наводится порядок на территориях, убирается мусор и ликвидируются несанкционированные свалки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Белгород сегодня принял эстафету от Старого Оскола. В столице региона в рамках экочелленджа хозсубъекты и волонтеры работали на очистке зеленых зон в районе улиц Трунова и К. Заслонова. Всего было убрано 190 кубометров мусора. Завтра работы продолжатся. Флешмоб будет проходить до 31 мая включительно. Его итоги подведут в начале июня накануне Всемирного дня охраны окружающей среды.