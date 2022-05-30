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Общество30 мая 2022 20:52

Белгород принял эстафету экологического флешмоба

#ЭКОЧЕЛЛЕНДЖ31 проходит в регионе с 22 апреля
Алексей СЕРГУНИН
Завтра, 31 мая, работы продолжатся.

Завтра, 31 мая, работы продолжатся.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В экочеллендже участвуют все муниципальные районы и городские округа Белгородской области. В рамках акции наводится порядок на территориях, убирается мусор и ликвидируются несанкционированные свалки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Белгород сегодня принял эстафету от Старого Оскола. В столице региона в рамках экочелленджа хозсубъекты и волонтеры работали на очистке зеленых зон в районе улиц Трунова и К. Заслонова. Всего было убрано 190 кубометров мусора. Завтра работы продолжатся. Флешмоб будет проходить до 31 мая включительно. Его итоги подведут в начале июня накануне Всемирного дня охраны окружающей среды.