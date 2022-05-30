«Крошка – окрошка»: в Белгородской области прошел гастрономический фестиваль-конкурс

Каждая из 12-ти команд представила уникальный рецепт окрошки. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа.

12 команд на открытой площадке Центра культурного развития представили творческую интерактивную презентацию и уникальный рецепт окрошки. Все участники предложили на суд жюри и зрителей исполнение частушек, песен, шуточных стихотворений и театрализованных представлений. Творческие коллективы радовали зрителей концертными номерами.

По итогам конкурса, первое место завоевала команда «Окрoшка RU» из Маслопристанского ЦКР, второе – у команды «Окроши» из Новой Таволжанки, третьими стали «Селяне» из Крапивенского дома культуры. Отметим, что, несмотря на дождливую погоду, все гости фестиваля получили позитивные эмоции и отличное настроение, а участники – дипломы и сувениры.