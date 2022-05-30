За пользование чужой банковской картой белгородца могут отправить за решетку

Мужчина нашел банковскую карту в одном из магазинов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №2 УМВД России по Белгороду обратилась 78-летняя женщина. Она сообщила, что с ее счета пропали денежные средства - более двух тысяч рублей. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель.

По предварительным данным, накануне мужчина нашел в одном из магазинов банковскую карту. С ее помощью злоумышленник совершил покупки в различных магазинах областного центра, а также заправил свой автомобиль.

Теперь в соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Белгородской области.