55 водителей попались на нетрезвой езде в Белгородской области

Четырем водителям грозит уголовная ответственность за повторное управление в состоянии опьянения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

За минувшие выходные сотрудники ГИБДД выявили 1232 нарушения правил дорожного движения в Белгородской области. От управления отстранены 55 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также восемь ранее лишенных права управления. Четырем водителям грозит уголовная ответственность за повторное управление в состоянии опьянения.

Отдельное внимание по-прежнему уделяется профилактике наездов на пешеходов. По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 118 административных материалов, в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 198 материалов.

За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 84 водителя. Было выявлено 37 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, и 131 водитель, нарушивший светопропускную способность автостекол. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Белгородской области.