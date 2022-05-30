Белгородские боксеры завоевали две медали на первенстве России

В турнире приняли участие 266 спортсменов 13–14 лет из 66-ти регионов. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округа.

В первенстве страны по боксу приняли участие 266 спортсменов 13 - 14 лет из 66-ти регионов. В составе сборной Белгородской области выступали девять боксеров, из которых двое возвратились из Витязево с медалями - воспитанник спортшколы олимпийского резерва Грайворонского горокруга Мухаммад-Али Сефербеков и уроженец города Губкин Рустам Гасанов.

Так, Рустам Гасанов стал победителем, отобравшись в сборную команду страны по боксу до 14 лет. Спортсмен провел четыре боя на турнире. В 1/8 поединок был с бойцом из Дагестана, в 1/4 победил представителя Карелии, в полуфинальном бою был соперник из Санкт–Петербурга и в финале одолел спортсмена из Волгограда. Тренируют спортсмена Владимир Романенко и Алексей Прутков.

Мухаммад-Али Сефербеков в весовой категории до 46 кг занял третье место. По результатам соревнований Мухаммад-Али вошел также в основной состав юношеской сборной России.