Банк Уралсиб запустил оплату покупок через Систему быстрых платежей

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Оплатить покупку можно без карты, нужен только смартфон с установленным Уралсиб Онлайн.
Оплатить по QR-коду СБП очень просто:
-Сканируйте QR-код с помощью соответствующей функции в Уралсиб Онлайн или функции штатной камеры – далее выбрав из представленного списка банков Банк Уралсиб.
-Проверьте или введите сумму платежа и нажмите кнопку «Оплатить» в приложении Уралсиб Онлайн.
Чтобы оплатить по кнопке «Оплата через СБП»:
-В мобильном приложении магазина или на мобильной версии сайта магазина выберите кнопку оплаты через СБП или этот способ оплаты в платежном меню.
-Выберите Банк Уралсиб из открывшегося на экране смартфона списка банков и подтвердите платеж в приложении Уралсиб Онлайн.
Банк не взимает комиссию за операции оплаты через СБП. Покупки через Систему быстрых платежей доступны со счетов дебетовых карт, счетов до востребования и накопительных счетов.
Более подробно узнать о продуктах и услугах Банка Уралсиб можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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