30 мая из Белгорода в Адлер отправится первый в новом сезоне беспересадочный поезд

Время в пути составит 39 часов 46 минут. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Прямой поезд № 548 Белгород – Имеретинский курорт (Олимпийский парк, Адлер) состоит из семи вагонов: четырех плацкартных и трех купейных. По территории Белгородской области планируются остановки на станциях Прохоровка, Губкин, Старый Оскол, Чернянка, Новый Оскол, Волоконовка, Валуйки, Алексеевка. Время в пути составит 39 часов 46 минут.

Стоимость билетов - от трех тысяч рублей. Он будет курсировать два - три раза в неделю. Время отправления из Белгорода - в 23:59. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.