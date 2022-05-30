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Общество30 мая 2022 10:18

30 мая из Белгорода в Адлер отправится первый в новом сезоне беспересадочный поезд

Он будет курсировать не менее двух раз в неделю
Алексей СЕРГУНИН
Время в пути составит 39 часов 46 минут.

Время в пути составит 39 часов 46 минут.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Прямой поезд № 548 Белгород – Имеретинский курорт (Олимпийский парк, Адлер) состоит из семи вагонов: четырех плацкартных и трех купейных. По территории Белгородской области планируются остановки на станциях Прохоровка, Губкин, Старый Оскол, Чернянка, Новый Оскол, Волоконовка, Валуйки, Алексеевка. Время в пути составит 39 часов 46 минут.

Стоимость билетов - от трех тысяч рублей. Он будет курсировать два - три раза в неделю. Время отправления из Белгорода - в 23:59. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.