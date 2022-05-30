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Здоровье30 мая 2022 9:11

За сутки 26 белгородцев победили ковид

Тем временем 31 житель региона заразился коронавирусом
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 111-ти госпитализированных шесть человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 111-ти госпитализированных шесть человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе два пациента скончались от COVID-19. Это житель Старого Оскола 1955 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице, и жительница Белгорода 1966 года рождения, проходившая лечение в местной инфекционной клинической больнице.

За это же время 31 пациент заболел, а выздоровели – 26. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 130 839 человек, выздоровели – 127 937, умерли – 2 267. Сейчас из 111-ти госпитализированных шесть человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.