Белгородский «Салют» в третий раз кряду победил дома

Следующий матч белгородцы проведут 4 июня дома с дублем хабаровского СКА (десятое место, 17 очков). Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

В очередном матче второго этапа ФНЛ-2 белгородский «Салют» на своем поле одержал крупную победу над «Пересветом» из Домодедово (4:1). По разу подмосковный клуб огорчили Александр Канищев (16-я, 1:0), Денис Дегтев (61-я, 2:1), Владимир Мастеров (65-я, 3:1) и Данила Матвевнин (79-я, 4:1).

«Салют»: Ковалев, Жилмостных (Викторов, 82), Мастеров, Крикуненко, Ивантеев (Каленкович, 80), Малахов (Васюков, 75), Дудайти, Канищев, Суриков, Корольков (Матвевнин, 75), Дегтев.

Таким образом, наши парни победили на своем поле в третьем матче кряду. 11 мая в Белгороде были повержены «Химки-2» (2:0), 15 мая – московский «Строгино» (3:1).

После этого успеха «Салют» занимает пятое место с 33-мя очками. Лидирует московская «Родина» - 46 баллов. Следующий матч белгородцы проведут 4 июня дома с дублем хабаровского СКА (десятое место, 17 очков).