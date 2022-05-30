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Общество30 мая 2022 7:01

«К соседям в гости»: более 14 тысяч белгородцев путешествовали во своему региону

Проект по социальному туризму для старшего поколения финиширует 31 мая
Алексей СЕРГУНИН
27 мая белгородцы посетили Собор Покрова Пресвятой Богородицы в Бирюче. Фото с официальной группы проекта в OK.

27 мая белгородцы посетили Собор Покрова Пресвятой Богородицы в Бирюче. Фото с официальной группы проекта в OK.

Главная цель – позволить активным представителям старшего поколения (женщины от 55 и мужчины от 60 лет) познакомиться с природными, историческими, православными и культурными памятниками Белгородчины. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как отмечают организаторы, проект нашел отклик в сердцах пожилых людей Белгородской области. Маршруты были проработаны специально для туристов «серебряного» возраста. Недолгие, адаптированные для пенсионеров поездки, с обязательным обедом на протяжении двух месяцев знакомили белгородцев с достопримечательностями и потенциалом нашего региона.