Белгородские школьники проведут каникулы во всероссийском детском центре «Орленок»

Ребята будут изучать ботанику, ландшафтный дизайн, познакомятся с высокотехнологичными методами природопользования. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

13 членов школьных лесничеств «Берендеи» (младшая группа), «Юные лесники» Вейделевского района и «Двуречье» Ровеньского района отправятся на тематическую смену «Лесной подрост». Такую возможность они получили благодаря своим достижениям в области сохранения и приумножения лесных богатств России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Седьмая профильная смена «Лесной подрост» откроет свои двери для юных лесников с 23 июня по 13 июля. Она предназначена для активных членов школьных лесничеств, являющихся победителями и призерами регионального и итогового этапов Всероссийского заочного смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество» и Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», а также активных участников региональных площадок Международной акции «Сад Памяти», акций «Сохраним лес» и «Всероссийский день посадки леса».

За 21 день лагерной смены ребята примут участие в профильных образовательных лекциях, обучающих викторинах, мастер-классах с экспертами лесного хозяйства, а также создадут свои экологические проекты. Участники будут изучать ботанику, ландшафтный дизайн, познакомятся с высокотехнологичными методами природопользования.