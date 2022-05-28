4 июня стартует фестиваль «Белгородское лето»

Фестиваль будет идти на улицах города все лето – до конца августа. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В программе – выступление кавер-группы «Жара», файер-шоу. Фестивальный огонь символически передадут Дому России в Буэнос-Айресе. В Аргентине уже начинается зима, а теперь ее жители вместе с белгородцами вступают в жаркое и насыщенное «Белгородское лето». Торжественная церемония открытия фестиваля «Белгородское лето» пройдет 4 июня в 21:00 на набережной реки Везелка.

В областном центре фестиваль примут шесть площадок:

- в культурном центре «Октябрь»; - возле кафе «Алиса в Стране чудес»; - возле кинотеатра «Победа»; - на белгородском Арбате; - на Свято-Троицком бульваре; - в парке Победы.

Слоган фестиваля этого года – «Жаркое. Цветущее. Твое». Под стать основная концепция событий – сочных, красочных и наполненных невероятной энергетикой. Фестиваль будет идти на улицах города все лето – до конца августа.