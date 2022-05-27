28 мая в Белгороде откроется сезон концертов под открытым небом

Один из концертов в Белгороде под открытым небом в 2021-м году. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородская филармония и Ботанический сад Белгородского государственного исследовательского университета открывают новый сезон концертов под открытым небом «НеслуЧайные встречи». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Они будут проходить в течение трех месяцев по четвергам и субботам. Белгородцы услышат выступления академического хора, big-band No Comment, ансамбля народных инструментов «Бис-квартет», инструментального квартета «Экспромт», а также других коллективов и солистов филармонии.

Перед каждым концертом запланирована бесплатная экскурсия, во время которой можно погулять по саду, полюбоваться цветами, кустарниками и деревьями, в том числе редкими и исчезающими видами из Красной и Зеленой книг России. Начало экскурсий – в 18:15. А в 16:00 стартует детская программа.

Открытие нового сезона состоится 28 мая. На встрече выступит камерный оркестр Mezzo Music (художественный руководитель – Наталья Боровик).