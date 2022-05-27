Под Белгородом поймали дачных воров

Подельникам светит до пяти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ОМВД России по Белгородскому району обратился один из дачников. Он сообщил, что с его участка пропала металлическая емкость, предназначавшаяся для хранения воды. Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались 45-летний и 47-летний мужчины, занимавшиеся неподалеку покосом травы.

По предварительным данным, приметив металлическую емкость на одном из участков, они решили ее похитить. Злоумышленники подогнали к ней свою «Ниву», опрокинули бочку в кузов и скрылись. Похищенное подозреваемые спрятали в лесопосадке, но распорядиться им так и не успели. Емкость была обнаружена и изъята.

Теперь в соответствии с п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.