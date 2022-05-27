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Происшествия27 мая 2022 12:00

Белгородского экс-мошенника будут судить за кражу ювелирных изделий

Драгоценные камни стоимостью 90 тысяч рублей он продал за пять тысяч
Алексей СЕРГУНИН
Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по Белгороду обратилась 50-летняя жительница областного центра. Она сообщила, что из ее дома пропали золотые украшения. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний житель областного центра, ранее судимый за мошенничество.

По предварительным данным, мужчина часто помогал женщине по хозяйству. Накануне он в очередной раз пришел к потерпевшей попросить взаймы 300 рублей. Понимая, что деньги возвращать никто не собирается, дама предложила ему сначала спилить ветку у нее во дворе, тем самым отработав долг. При этом она предупредила подозреваемого, что выполнить работу он сможет только на следующий день и после того, как она вернется с работы.

Понимая, что хозяйка будет отсутствовать, злоумышленник решил воспользоваться ситуацией. На следующий день он пришел домой к потерпевшей и, зная о неисправности пластиковой двери на террасе, проник в жилище. Добычей злоумышленника стали ювелирные украшения с драгоценными камнями общей стоимостью порядка 90 тысяч рублей. Похищенное мужчина успел сбыть неизвестным за пять тысяч.

Теперь в соответствии с п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.