Белгородского экс-мошенника будут судить за кражу ювелирных изделий

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по Белгороду обратилась 50-летняя жительница областного центра. Она сообщила, что из ее дома пропали золотые украшения. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний житель областного центра, ранее судимый за мошенничество.

По предварительным данным, мужчина часто помогал женщине по хозяйству. Накануне он в очередной раз пришел к потерпевшей попросить взаймы 300 рублей. Понимая, что деньги возвращать никто не собирается, дама предложила ему сначала спилить ветку у нее во дворе, тем самым отработав долг. При этом она предупредила подозреваемого, что выполнить работу он сможет только на следующий день и после того, как она вернется с работы.

Понимая, что хозяйка будет отсутствовать, злоумышленник решил воспользоваться ситуацией. На следующий день он пришел домой к потерпевшей и, зная о неисправности пластиковой двери на террасе, проник в жилище. Добычей злоумышленника стали ювелирные украшения с драгоценными камнями общей стоимостью порядка 90 тысяч рублей. Похищенное мужчина успел сбыть неизвестным за пять тысяч.

Теперь в соответствии с п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.