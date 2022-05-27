Белгородские энергетики подключили к сетям 29 объектов водоснабжения области

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В первом квартале текущего года филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» обеспечил электроэнергией 29 объектов водоснабжения в рамках областной программы по обеспечению населения чистой питьевой водой. Водоснабжающей инфраструктуре области выделено 0,5 МВт дополнительной мощности.

К централизованному электроснабжению подключено 17 станций водоподготовки в селах и поселках, семь водозаборных скважин и две канализационных насосных станции – в Старом Осколе и поселке Пролетарский. Максимальный объем работ затронул Красногвардейский, Краснояружский, Ракитянский, Вейделевский, Яковлевский и ряд других районов области.

В числе крупных присоединений – новый водозабор в селе Щетиновка Белгородского района потребляемой мощностью 73 кВт. В общей сложности энергетики построили порядка 1,5 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ, выполнили мероприятия по учету и фактической подаче электроэнергии.

- Объекты водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах региона обеспечиваются надежным электроснабжением в приоритетном порядке, поскольку от этого зависит качество питьевой воды, следовательно, и уровень жизни населения в самых отдаленных населенных пунктах области, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Ярослав Юриков. – В текущем году планируем выполнить еще ряд важных для водоснабжения области присоединений.