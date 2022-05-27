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Здоровье27 мая 2022 10:00

26 мая ни один белгородец не стал жертвой коронавируса

Тем временем 51 житель региона победил ковид
Алексей СЕРГУНИН
За сутки число госпитализированных увеличилось на восемь.

За сутки число госпитализированных увеличилось на восемь.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе обошлось без летальных исходов по вине COVID-19.

За это же время 36 пациентов заболели, а выздоровел – 51. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 130 746 человек, выздоровел – 127 851, умерли – 2 263. Сейчас из 96-ти госпитализированных 11 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Напомним, что 25 мая в регионе заболели 34 пациента, а выздоровели – 48. За сутки число госпитализированных увеличилось на восемь.