26 мая ни один белгородец не стал жертвой коронавируса

За сутки число госпитализированных увеличилось на восемь. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе обошлось без летальных исходов по вине COVID-19.

За это же время 36 пациентов заболели, а выздоровел – 51. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 130 746 человек, выздоровел – 127 851, умерли – 2 263. Сейчас из 96-ти госпитализированных 11 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Напомним, что 25 мая в регионе заболели 34 пациента, а выздоровели – 48. За сутки число госпитализированных увеличилось на восемь.