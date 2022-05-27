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Происшествия27 мая 2022 9:16

За сутки на белгородских дорогах пострадали двухлетний мальчик и 12-летняя девочка

Одна авария произошла в областном центре, другая – в Старом Осколе
Анастасия Лемешко
Пострадавшие были доставлены медицинские учреждения.

Пострадавшие были доставлены медицинские учреждения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 26 мая, на дорогах области в ДТП пострадали двое детей. Одна из аварий произошла в Белгороде. По предварительным данным, около двух часов дня во дворе дома №156 на проспекте Богдана Хмельницкого 65-летний водитель автомобиля «Джили Эмгранд» наехал на двухлетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть между припаркованных транспортных средств. Ребенок получил травмы.

За полчаса до этого под колеса автомобиля в Старом Осколе попала 12-летняя девочка. По предварительным данным, 41-летняя женщина на «Хендай Гетц» в микрорайоне Олимпийский сбила школьницу, когда она переходила дорогу. Как сообщили в УМВД региона, девочка получила травмы.