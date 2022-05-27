В Белгородской области стартовали учебно-полевые сборы для десятиклассников

В последний день сборов пройдет торжественное собрание армейцев, отличившихся отметят наградами. Фото пресс-службы администрации Красногвардейского района.

В Красногвардейском районе Белгородской области начались учебно-полевые сборы для десятиклассников. Будущим защитникам Родины предстоит закрепить полученные знания основ военной службы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На протяжении трех дней в оздоровительном лагере «Чайка» села Веселое для ребят будут проходить занятия по тактической, огневой и строевой подготовкам, изучению устройства автомата Калашникова. Кроме того, они смогут потренироваться на стрельбище и совершат 2-километровый марш-бросок. В последний день сборов пройдет торжественное собрание армейцев, отличившихся отметят наградами.