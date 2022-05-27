За ложные данные при оформлении кредита белгородцу грозит арест на четыре месяца

Подозреваемого грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования). Фото СУ СК РФ по Воронежской области.

В УМВД России по Белгороду обратились представители финансового учреждения. Они сообщили что, заемщик не выполняет условия договора и не выплачивает ежемесячный платеж по кредиту.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что житель 26-летний житель областного центра оформил займ на личные нужды. По предварительным данным, при заполнении заявки он указал недействительные сведения о трудовой деятельности и размере заработной платы. Кредит в размере 17 тысяч рублей мужчина не выплачивал.

В соответствии с ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования) злоумышленнику грозит арест на срок до четырех месяцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.