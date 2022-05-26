27 мая в Белгородской области ожидаются дожди с сильным ветром

В связи с повышением температуры воздуха и сильными порывами ветра на территории региона вероятность возникновения ландшафтных пожаров увеличивается. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 27 мая на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие дожди, а днем местами кратковременные дожди. Ветер западный, от восьми до 13-ти метров в секунду, местами порывы от 15-ти до 20-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от восьми до 13-ти градусов тепла, днем – от плюс 18-ти до плюс 23-з градусов. В Белгороде ночью от десяти до 12-ти градусов выше ноля, днем – от 19-ти до 21-го градуса тепла.

В связи с повышением температуры воздуха и сильными порывами ветра на территории региона вероятность возникновения ландшафтных пожаров увеличивается. Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается к населению региона с просьбой быть бдительными, не допускать возгорания сухой растительности вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов, при уборке территорий соблюдать правила пожарной безопасности, пресекать шалости с огнем детей и подростков. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабо укрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, падении крупных деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Автомобилистам специалисты рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения во время осадков. Соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию по отношению к другим транспортным средствам. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев и рекламных щитов. В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.