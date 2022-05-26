85 тысяч белгородских детей смогут отдохнуть этим летом

В Губкинском горокруге и Прохоровском районе откроют два палаточных лагеря на 248 человек. Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

10,5 тысяч школьников планируют разместить в загородных лагерях, в семи муниципалитетах региона таких будет работать 16. На базе школ откроют 345 лагерей с дневным пребыванием, в которых смогут отдохнуть 66 тысяч человек.

Еще восемь тысяч подростков планируется занять в школьных лагерях труда и отдыха, таких откроется 160. В Губкинском горокруге и Прохоровском районе откроют два палаточных лагеря на 248 человек. Всего в Белгородской области этим летом будут работать 523 лагеря.

1037 детей, проживающих в приграничных районах, где лагеря этим летом открывать не планируется, отправят на отдых в санаторий «Жемчужина» в Анапу. На эти цели выделены из областного бюджета свыше 57 миллионов рублей. Также детей из Белгородской области готовы принять на отдых санатории и лагеря Ставропольского края. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области.