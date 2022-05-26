Под Белгородом подростка ударили на улице бутылкой шампанского по голове

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошел в одном из сел Белгородского района. По предварительным данным, 49-летний мужчина сначала повысил градус дома и, заскучав, решил проведать друга. Взяв две бутылки алкоголя, он отправился в гости. По пути житель района встретил компанию подростков и решил вмешаться в их беседу. Разговора в итоге не получилось. Во время вспыхнувшего конфликта мужчина ударил 16-летнего юношу бутылкой шампанского по голове.

Как рассказали в пресс-службе УМВД региона, в отношении 49-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.