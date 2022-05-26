4 июня в Белгороде пройдет благотворительный пикник

В программе: участие аниматоров, фотозоны, веселые старты и эстафеты, благотворительная ярмарка-продажа, сладкий чай и сладости. Афиша организаторов пикника.

Общественная организация «Святое Белогорье против детского рака» приглашает жителей Белгорода и гостей города на благотворительный пикник, которой пройдет 4 июня в Архиерейской роще. Мероприятие приурочено к международному дню защиты детей. Все собранные средства организаторы направят на помощь детям с онкогематологическими и тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

- Каждый найдет занятие по душе: будет возможность и отдохнуть, и поиграть, и сделать много отличных фото. Никому не будет грустно! – уверяет руководитель общественной организации Евгения Кондратюк.

Прийти может каждый. В программе: участие аниматоров, фотозоны, веселые старты и эстафеты, благотворительная ярмарка-продажа, сладкий чай и сладости. Время проведения – с 11:00 до 17:30.