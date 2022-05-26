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Общество26 мая 2022 11:01

У руководителя белгородского Следкома появился новый заместитель

Им стал полковник юстиции Василий Ларин
Анастасия Лемешко
Василий Ларин стал заместителем руководителя СУ СК России по Белгородской области. Фото с сайта ведомства.

Василий Ларин стал заместителем руководителя СУ СК России по Белгородской области. Фото с сайта ведомства.

Председатель СК России назначил нового заместителя руководителя Следственного комитета Белгородской области. Им стал полковник юстиции Василий Ларин. Известно, что он в 2003 году окончил Институт экономики, права и естественных специальностей в Краснодаре. После этого Василий Анатольевич поступил на службы в органы прокуратуры. С 2011 года работает в СК. Был следователем и руководил отделом по расследованию особо важных дел. Службу проходил в Адыгее. - Имеет ведомственные награды, звание «Заслуженный юрист Республики Адыгея», почетный знак «Закон. Долг. Честь», - сообщается на сайте СУ СК России по Белгородской области.