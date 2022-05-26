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Здоровье26 мая 2022 9:04

За сутки 34 белгородца заболели коронавирусом

Тем временем 48 жителей региона победили ковид
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 88-ми госпитализированных десять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 88-ми госпитализированных десять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19. Это жительница Старого Оскола 1945 года рождения и житель Старооскольского городского округа 1959 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 34 пациента заболели, а выздоровели – 48. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 130 710 человек, выздоровели – 127 800, умерли – 2 263. Сейчас из 88-ми госпитализированных десять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Напомним, что 24 мая в регионе заболели 32 пациента, а выздоровели – 43.