Военные ответили на письма детям белгородских полицейских

Письма ребят не остались без ответа и вернулись им со словами благодарности от военных. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Российским военнослужащим, участвующим в спецоперации, доставили письма от детей сотрудников полиции из Белгородской области. Ребята решили поддержать защитников Родины, отправив им свои рисунки и пожелания - вернуться домой живыми и здоровыми. - Я живу в приграничном городе Белгороде. Часто мы слышим взрывы вдалеке, но я знаю, что утром я проснусь и пойду в школу и буду жить своей привычной жизнью, потому что нас защищают такие сильные мужчины, как ты, - пишет 9-летняя девочка. Как рассказали в региональном УМВД, письма солдатам отправили в большом конверте, который украсил рисунок сотрудницы Управления по вопросам миграции. На нем изображен белгородский мальчик Лёша, который в подаренном ему шлемофоне регулярно встречает участников спецоперации воинским приветствием. Он олицетворяет поддержку сотен детишек, которые искренне верят в наших военных и гордятся ими. - Я пишу вам письмо, потому что вы не одни. С вами вся Россия и даже больше. Я очень рада, что есть люди, которые защищают нашу Родину и не боятся смотреть страху в глаза. Я уверена, что после окончания этой операции вы будете героями, и ваши имена запомнят навеки. Мы будем праздновать еще один День Победы, - написала 12-летняя девочка. Письма не только дошли адресатам, но и не остались без ответа. Они вернулись к ребятам со словами благодарности от военных. - Здравствуй, Настя! Меня зовут Максим. Спасибо за поддержку! Желаю, чтобы ты была смелой и отважной, хорошо училась и занималась спортом. Слушай внимательно преподавателей. У тебя будет все хорошо. Мы защитим вас! – написал военнослужащий. Еще одно трогательное детское послание попало в руки военного врача Лёни. - Дорогие ребята, спасибо вам большое за ваши искренние пожелания и красивые поделки. Они греют нас вашей добротой. От нас желаем, чтобы вы росли здоровыми, хорошо себя вели, помогали маме, папе, бабушке и дедушкам, защищали слабых, тогда и вы вырастете настоящими защитниками нашей Родины, - написал он в ответном письме.