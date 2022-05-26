В Белгородской области сбили женщину с ребенком

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 25 мая, около восьми часов утра в селе Бехтеевка Корочанского района произошло ДТП. По предварительным данным, 67-летний водитель, управляя автомобилем «Киа», сбил на улице Ленина 37-летнюю женщину и пятилетнюю девочку. Они пересекали проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Как сообщили в полиции, женщина и ребенок получили травмы. Еще одно ДТП с пешеходом произошло в начале десятого утра в Старом Осколе. По предварительным данным, в микрорайоне Жукова 52-летний водитель «Фольксвагена» на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 18-летнего парня. Молодой человек пострадал. По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, за сутки автоинспекторы привлекли к ответственности 60 водителей, не уступивших дорогу пешеходам. В отношении безлошадных участников дорожного движения составили 59 протоколов за переход проезжей части в неположенном месте.