За «Белогорье» будет выступать еще один чемпион мира по волейболу

Валентин Кротков (справа). Фото с официального сайта ВК "Белогорье".

Один из лучших либеро прошедшего чемпионата России по волейболу Валентин Кротков, подписал годичный контракт с «Белогорьем». Об этом сообщает официальный сайт «львов».

Игровую карьеру Кротков начинал как доигровщик – в 2009–2013 годах он выступал в «Динамо-ЛО» именно в таком качестве. В 2014 году он начал выступления в нижневартовском «Самотлоре», где переквалифицировался в либеро. В 2016 году перешел в казанский «Зенит», в составе которого за 5 лет стал двукратным чемпионом страны и 4-кратным обладателем Кубка России. К этим титулам также добавил четыре Суперкубка и две серебряных медали национального чемпионата. Прошлый сезон 31-летний игрок провел в Нижневартовске.

Новичок «львов» обладает богатым опытом выступлений не только в российской суперлиге, но и в международных клубных турнирах. С «Зенитом» он дважды выигрывал Лигу чемпионов, а в 2017 году стал победителем клубного чемпионата мира. В 2011 году Кротков вместе с блокирующим Игорем Филипповым стали обладателями золотых медалей молодежного чемпионата мира.

С прошлого сезона либеро получили право быть капитанами команд, и в двух командах суперлиги капитанами стали игроки этого амплуа: у «Белогорья» им был Роман Брагин, а у «Самотлора» - Кротков. Таким образом, с приходом Валентина Кроткова у «Белогорья» получается уникальная ситуация: в команде появились два либеро-капитана, причем только у Белгорода пару либеро составляют клубные чемпионы мира (Роман Брагин выиграл этот турнир с «Белогорьем» в 2014 году).