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Спорт25 мая 2022 15:01

Белгородские боксеры завоевали две медали на первенстве России

Турнир прошел в Суздале (Владимирская область)
Алексей СЕРГУНИН
Анатолия Попова (четвертый слева) встретили на железнодорожном вокзале Белгорода. Фото со страницы УФКСиМП Алексеевского городского округа в VK.

Анатолия Попова (четвертый слева) встретили на железнодорожном вокзале Белгорода. Фото со страницы УФКСиМП Алексеевского городского округа в VK.

В главном молодежном соревновании года – первенстве России в Суздале - участвовали 328 сильнейших боксеров со всей страны. В числе призеров оказались наши земляки - Анатолий Попов из Алексеевки и Иван Щепук из поселка Уразово Валуйского округа.

В весовой категории 60 кг Анатолий стал первым. В финале он одолел Данила Беливитинова из Алтайского края. А в весовой категории 80 кг Иван занял второе место. Попова тренирует Николай Литовкин, а Щепука - Норик Вардаретян. Поздравляем спортсменов и их тренеров и желаем новых побед.