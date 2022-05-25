26 мая в Белгородской области возможны дожди

В связи с сильными порывами ветра на территории региона вероятность возникновения ландшафтных пожаров увеличивается. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородских синоптиков, завтра, 26 мая на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный - от пяти до десяти метров в секунду, днем западный - от восьми до 13-ти метров в секунду, местами порывы от 16-ти до 21-го метра в секунду.

Температура воздуха ночью от пяти до десяти градусов тепла, днем – от плюс 15-ти до плюс 20-ти градусов, на востоке области – до 25-ти градусов выше ноля. В Белгороде ночью от восьми до десяти градусов тепла, днем – от плюс 18-ти до плюс 20-ти градусов.

В связи с сильными порывами ветра на территории региона вероятность возникновения ландшафтных пожаров увеличивается. В условиях теплой и ветреной погоды огонь распространяется с огромной скоростью на большие площади, из-за чего процесс горения может стать неконтролируемым. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его или обратитесь в пожарную охрану по телефону «101» или «112».

Объясните детям, чем опасны игры с огнем и сжигание сухой травы, напомните им правила поведения при пожаре. Постарайтесь не оставлять детей без присмотра. Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабо укрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, падении крупных деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов.

Автомобилистам специалисты рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения – соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию по отношению к другим транспортным средствам. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев и рекламных щитов. В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.