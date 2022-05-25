За попытку убийства белгородцу «светит» десять лет тюрьмы

Распылив в лицо оппоненту газовый баллончик, злоумышленник ножом нанес ему один удар по туловищу. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду от сотрудников медучреждения поступило сообщение о том, что к ним с ножевым ранением был доставлен 31-летний местный житель. После оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний неоднократно судимый житель областного центра.

По предварительным данным, конфликт между мужчинами произошел возле одной из точек по продаже фаст-фуда. После того как закончились словестные аргументы, злоумышленник достал из кармана газовый баллончик и распылил в лицо оппоненту, после чего ножом нанес ему один удар по туловищу. С места происшествия подозреваемый скрылся. Скорую помощь пострадавшему вызвали очевидцы.

В соответствии с п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета используемого в качестве оружия) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.