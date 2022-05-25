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Происшествия25 мая 2022 12:02

46-летняя белгородка обворовала отчима

Ранее судимая за мошенничество женщина похитила 10 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
Воспользовавшись отсутствием хозяина дома, злоумышленница похитила из серванта десять тысяч рублей.

Воспользовавшись отсутствием хозяина дома, злоумышленница похитила из серванта десять тысяч рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С заявлением в отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратился 74-летний житель областного центра. Мужчина сообщил о том, что из его квартиры пропали накопления. Участковые установили личность подозреваемой. Ею оказалась падчерица потерпевшего - 46-летняя ранее судимая за мошенничество жительницы областного центра.

По предварительным данным, женщина периодически навещала отчима в его квартире. Придя в очередной раз в гости, подозреваемая узнала от соседей, что родственник попал в больницу. Воспользовавшись отсутствием хозяина, она похитила из серванта десять тысяч рублей. Деньги она потратила на личные нужды.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.