46-летняя белгородка обворовала отчима

Воспользовавшись отсутствием хозяина дома, злоумышленница похитила из серванта десять тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С заявлением в отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратился 74-летний житель областного центра. Мужчина сообщил о том, что из его квартиры пропали накопления. Участковые установили личность подозреваемой. Ею оказалась падчерица потерпевшего - 46-летняя ранее судимая за мошенничество жительницы областного центра.

По предварительным данным, женщина периодически навещала отчима в его квартире. Придя в очередной раз в гости, подозреваемая узнала от соседей, что родственник попал в больницу. Воспользовавшись отсутствием хозяина, она похитила из серванта десять тысяч рублей. Деньги она потратила на личные нужды.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.