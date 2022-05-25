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Происшествия25 мая 2022 10:11

В Белгородской области в столкновении двух «Жигулей» пострадал 81-летний пенсионер

ДТП произошло в Старом Осколе
Алексей СЕРГУНИН
Водитель "шестерки" въехал в припаркованную «ЛАДУ 210740».

Водитель "шестерки" въехал в припаркованную «ЛАДУ 210740».

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 24 мая, около 11:40 81-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21061», двигаясь на ул. Ленина в районе дома № 97, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в припаркованную «ЛАДУ 210740».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ 21061» получил телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по белгородской области.

Как сообщалось ранее, 22 мая в Старом Осколе поймали скрывшегося с места происшествия водителя, умудрившегося дважды в течение десяти минут попасть в ДТП.