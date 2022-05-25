За три месяца Сбер выдал клиентам более 6 млрд рублей по программе «Господдержка 2020»

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В первом квартале жители Черноземья оформили более 2,7 тыс. жилищных кредитов по программе «Господдержка 2020». Общая сумма выданных ипотечных средств превысила 6 млрд рублей.

Программа «Господдержка 2020» позволяет оформить ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке, приобретение индивидуального жилого дома на первичном рынке или проведение строительства. С 4 мая Сбербанк установил ставку по программе на уровне от 8,7% годовых при электронной регистрации сделки. В соответствии с постановлением Правительства РФ срок действия программы господдержки также продлен до 31 декабря 2022 года.

Первоначальный взнос для покупки жилья по «Господдержке 2020» составляет не менее 15% стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита достигает 6 млн руб. Максимальный срок выплаты кредита — 30 лет.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк:

«Программа “Господдержка 2020” позволяет нашим клиентам приобрести недвижимость на выгодных условиях. Жители Черноземья активно используют льготные механизмы – практически четверть от всех ипотечных выдач приходится на “Господдержку 2020”. Оформить ипотеку и выбрать жильё от аккредитованных застройщиков наши клиенты могут как при посещении офиса банка, так и в онлайн-режиме на сайте Домклик».