Еще 43 белгородца победили ковид

Сейчас из 90 госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19. Это житель Старого Оскола 1953 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 32 пациента заболели, а выздоровели – 43. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 130 676 человек, выздоровели – 127 752, умер – 2 261. Сейчас из 90 госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Напомним, что 23 мая в регионе заболели коронавирусом 30 человек, а выздоровели – 38.