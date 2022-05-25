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Здоровье25 мая 2022 9:18

Еще 43 белгородца победили ковид

Тем временем за минувшие сутки 32 жителя региона заболели коронавирусом
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 90 госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 90 госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19. Это житель Старого Оскола 1953 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 32 пациента заболели, а выздоровели – 43. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 130 676 человек, выздоровели – 127 752, умер – 2 261. Сейчас из 90 госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Напомним, что 23 мая в регионе заболели коронавирусом 30 человек, а выздоровели – 38.