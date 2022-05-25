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Общество25 мая 2022 8:00

Для более шести тысяч белгородских 11-классников 25 мая прозвучал последний звонок

Праздничные мероприятия прошли в 550 общеобразовательных организациях региона
Алексей СЕРГУНИН
В сравнении с прошлым годом число выпускников увеличилось на 1,6 процента.

В сравнении с прошлым годом число выпускников увеличилось на 1,6 процента.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Сегодня, 25 мая, в праздничных линейках в Белгородской области приняли участие 20959 выпускников из 1292 классов, что на 1,6% больше чем в 2021 году. В их числе 15404 обучающихся 9-х классов и 6080 11-классников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В связи с введенными в Белгородской области высоким («желтым») уровнем террористической опасности и напряженной обстановкой в приграничных территориях региона руководителями общеобразовательных организаций принято решение о проведении мероприятий в формате онлайн в 25-ти общеобразовательных организациях. Еще в 25 школах приграничных районов местом проведения линейки стали территории, удаленные от границы.