«Желтый» уровень опасности в Белгородской области продлили до 9 июня

Вячеслав Гладков. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Напомним, высокий – «желтый» - уровень террористической опасности в Белгородской области действует с 11 апреля. Его уже в третий раз продлили - теперь до 9 июня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В период действия «желтого» уровня местным жителям рекомендуются быть бдительными. О подозрительных предметах, людях и ситуациях необходимо сообщать в правоохранительные органы. С подробными рекомендациями можно ознакомиться по ссылке на сайте «КП».