Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 мая 2022 7:00

«Желтый» уровень опасности в Белгородской области продлили до 9 июня

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
Вячеслав Гладков. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Напомним, высокий – «желтый» - уровень террористической опасности в Белгородской области действует с 11 апреля. Его уже в третий раз продлили - теперь до 9 июня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В период действия «желтого» уровня местным жителям рекомендуются быть бдительными. О подозрительных предметах, людях и ситуациях необходимо сообщать в правоохранительные органы. С подробными рекомендациями можно ознакомиться по ссылке на сайте «КП».