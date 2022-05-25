27 и 28 мая в Белгородской области пройдет «Библионочь»

Вниманию посетителей будут представлены выставки книжных новинок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране представят специальную программу: мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения и книжные ярмарки. В Белгородской области акция растянется на два дня – 27 и 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Посетителям расскажут о том, как праздновали торжества, строили дома, воспитывали детей и в какие наряды одевались, а еще познакомят с обрядами, народными промыслами и традиционной кухней региона. Так, Белгородская научная библиотека представит специальную программу, в которую войдут творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки и др.

Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко пригласит своих читателей, всех любителей книги и чтения принять участие в ярких и интересных мероприятиях, посвященных общероссийскому Дню библиотек. Вниманию посетителей будут представлены выставки книжных новинок, интеллектуальные игры, викторины, литературные квесты, фотосессия с книгами и многое другое. В этот день библиотеку ожидает немало сюрпризов от читателей.

Традиционно в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2022» в Белгородской детской библиотеке им. А. А. Лиханова для юных читателей состоится книжная бессонница «Вот что с книжками бывает, когда вечер наступает», которая будет посвящена Году культурного наследия народов России. Ребятам предстоит отправиться в интеллектуальный кросс «Народное творчество Белогорья» и выполнить творческие задания трех ККК: квест, квиз, квилт. Получить лепты, обменять которые можно будет в конце спринта на сувениры. Завершится Библионочь народной вечеринкой.