Вячеслав Гладков: «Ночь в Белгородской области прошла спокойно»

По словам главы региона, ночь в Белгородской области прошла без происшествий. фото: с сайта губернатора и правительства области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети сообщил, что ночь в регионе прошла спокойно, без происшествий. По традиции он поделился и планами на предстоящий день. В их числе рабочая поездка в Валуйский городской округ. Вместе с главой они проедут по объектам, где ведется строительство и капремонт. Особое внимание глава региона планирует уделить безопасности школ, детских садов и учреждений здравоохранения, ограничению доступа в них и антитеррористической защищенности.

- В этом году запланировали около 1 миллиарда рублей на эти мероприятия. Задача главам - максимально быстро выполнить эти работы, - отметил Вячеслав Гладков.