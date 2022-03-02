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Общество2 марта 2022 7:19

Вячеслав Гладков: «Ночь в Белгородской области прошла спокойно»

Глава региона во время рабочей поездки уделит особое внимание безопасности учреждений здравоохранения и образования
Анастасия Лемешко
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По словам главы региона, ночь в Белгородской области прошла без происшествий. фото: с сайта губернатора и правительства области.

По словам главы региона, ночь в Белгородской области прошла без происшествий. фото: с сайта губернатора и правительства области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети сообщил, что ночь в регионе прошла спокойно, без происшествий. По традиции он поделился и планами на предстоящий день. В их числе рабочая поездка в Валуйский городской округ. Вместе с главой они проедут по объектам, где ведется строительство и капремонт. Особое внимание глава региона планирует уделить безопасности школ, детских садов и учреждений здравоохранения, ограничению доступа в них и антитеррористической защищенности.

- В этом году запланировали около 1 миллиарда рублей на эти мероприятия. Задача главам - максимально быстро выполнить эти работы, - отметил Вячеслав Гладков.