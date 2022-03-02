В Белгороде полицейские задержали подозреваемого в краже камеры видеонаблюдения из подъезда

Полиция сообщила о задержании подозреваемого в краже камеры видеонаблюдения из подъезда. Им оказался 37-летний мужчина, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, по словам подозреваемого, он зашел в подъезд вслед за прохожим, которого принял за своего знакомого. По предварительным данным, поняв, что обознался, он стал осматриваться в поисках чего-нибудь ценного. Заметив камеру, мужчина похитил ее и продал за пятьсот рублей. Ущерб от преступления составил около 4500 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы. Ранее соцсети со ссылкой на владельца компании, занимающейся установкой камер видеонаблюдения в Белгороде, сообщили о пропаже такого оборудования из трех подъездов. Два случая произошли на Народном бульваре, один на улице Пушкина.