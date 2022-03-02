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Происшествия2 марта 2022 6:42

В Белгороде на Богданке столкнулись «Ниссан» и «БМВ»

Один из водителей пострадал
Анастасия Лемешко
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При столкновении легковушек в Белгороде пострадал 18-летний водитель. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

При столкновении легковушек в Белгороде пострадал 18-летний водитель. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Во вторник, 1 марта, около 21 часа 35 минут в районе дома №137-Т на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде произошло ДТП. По предварительным данным, 18-летний водитель за рулем «Ниссан Альмера», двигаясь со стороны Железнякова в направлении улицы Александра Невского, при повороте налево не пропустил «БМВ» под управлением 21-летнего парня. В результате произошло столкновение. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в аварии пострадал водитель «Ниссана».

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее в межсезонье. Автомобилистам рекомендуют с учетом погоды выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и боковой интервал, проявлять осторожность при проезде перекрестков и пешеходных переходов.