Белгородский «Салют» проиграл после ошибки на первой минуте

Сегодня «Салют» проведет пятый заключительный матч в рамках кисловодского сбора - с ижевским «Зенитом». Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Белгородский «Салют» провел четвертый спарринг на сборе в Кисловодске. Единственный гол в матче с нальчикским «Спартаком» был забит на первой минуте встречи – наши земляки ошиблись при розыгрыше мяча от ворот. В оставшееся время подопечные Виктора Навоченко были активнее, к примеру, Артем Малахов пробил в перекладину, но изменить счет так и не удалось. 1:0 – победа кабардино-балкарского клуба

Состав «Салюта»: Ковалев, Каленкович (Викторов), Жилмостных, Мастеров (Киселев), Большунов (Кузнецов), Суриков (Сошников), Канищев (Корнеев), Петровский (Дудайти), Малахов (Корольков), Матвевнин (Васюков), Дегтев (Подзолков).

Это уже пятый контрольный матч «Салюта» в этом календарном году. 11 февраля подопечные в Шебекино белгородцы поделили очки с «Металлург-Осколом» (1:1), затем в Кисловодске разошлись миром с «Машук-КМВ» (1:1), махачкалинским «Легион-Динамо» (1:1) и разгромили орехово-зуевское «Знамя Труда» (6:1).

Сегодня, 2 марта, «Салют» проведет пятый заключительный матч в рамках сбора - с ижевским «Зенитом».