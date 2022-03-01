Сотрудники УФСБ России по Белгородской области предотвратили попытку сбыта особо крупной партии наркотиков

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В Белгородской области вынесли приговор о покушении на незаконный сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере. Транзитный канал пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. По подозрению в совершении преступления задержали женщину 1998 года рождения.

По данным пресс-службы УФСБ России по Белгородской области, осенью 2021 года она изъяла закладку с наркотиком из тайника, координаты которого ей сообщил сообщник. Женщина должна была доставить эту партию для последующего распространения в Московскую область. Однако правоохранители помешали ее планам. Перевозимые ею. пакеты с наркотиками обнаружили в багажнике автомобиля и изъяли.

По решению суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.