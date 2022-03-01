В Белгороде ночью сгорела «девятка»

Предполагаемая причина возгорания легковушки - поджог. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Спасатели рассказали о двух возгораниях автомобилей в Белгородской области. Так около трех часов дня 28 февраля на трассе в Старооскольском городском округе произошел пожар в «Газели». Огонь повредил моторный отсек на площади один квадратный метр. Предположительно, причиной происшествия стала неисправность систем, механизмов и узлов автомобиля.

В ночь на 1 марта на улице Дзгоева полыхнула «девятка». Огонь превратил ее в груду металлолома. Предполагаемая причина возгорания – поджог.

В Главном управлении МЧС напомнили правила, которые помогут уберечь машину от пожара:

- вовремя проходите техосмотр;

- устанавливайте магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах;

- следите за тем, чтобы в салоне всегда был огнетушитель;

- контролируйте исправность электрооборудования;

- следить за герметичностью и исправностью топливной аппаратуры двигателя;

- не держите посторонние, легко воспламеняемые предметы в моторном отсеке;

- перевозите горюче смазочные материалы только в герметичных емкостях.